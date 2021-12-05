Российские гандболистки одержали вторую победу на ЧМ-2021, обыграв Польшу
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Женская сборная России по гандболу одержала вторую победу на чемпионате мира в Испании. В матче второго тура предварительного раунда в группе В российские гандболистки обыграли сборную Польши со счётом 26:23.
Самой результативной в составе сборной России стала Екатерина Ильина, забившая 8 мячей. 5 раз отличилась Антонина Скоробогатченко. 4 мяча на счету Елены Михайличенко.
Ранее россиянки разгромили команду Камеруна со счётом 40:18, а 7 декабря встретятся со сборной Сербии.
На чемпионате мира впервые выступают 32 сборные. Турнир проходит в четырёх городах — Лирии, Торревьехе, Гранольерсе и Кастельоне.
Гандбол. Чемпионат мира. Женщины
Предварительный этап. Группа В. 2-й тур
Польша – Россия – 23:26 (10:16).
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