Российские гандболистки одержали вторую победу на ЧМ-2021, обыграв Польшу

Женская сборная России по гандболу одержала вторую победу на чемпионате мира в Испании. В матче второго тура предварительного раунда в группе В российские гандболистки обыграли сборную Польши со счётом 26:23.

Самой результативной в составе сборной России стала Екатерина Ильина, забившая 8 мячей. 5 раз отличилась Антонина Скоробогатченко. 4 мяча на счету Елены Михайличенко.

Ранее россиянки разгромили команду Камеруна со счётом 40:18, а 7 декабря встретятся со сборной Сербии.



На чемпионате мира впервые выступают 32 сборные. Турнир проходит в четырёх городах — Лирии, Торревьехе, Гранольерсе и Кастельоне.



Гандбол. Чемпионат мира. Женщины

Предварительный этап. Группа В. 2-й тур



Польша – Россия – 23:26 (10:16).