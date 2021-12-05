«Синара» не сумела выйти в «Финал четырёх» Лиги чемпионов, сыграв вничью со «Спортингом»

Футболисты «Синары» не сумели выйти в «Финал четырёх» Лиги чемпионов. В матче третьего тура в группе В «Синара» в Португалии сыграла вничью со «Спортингом» — 1:1. В первом тайме соперники не сумели открыть счёт, а после перерыва на 31-й минуте Валтиньо вывел «Спортинг» вперёд, но Дмитрий Прудников уже через минуту забил ответный мяч.

Ранее в группе В «Синара» обыграла голландский «Ховокубо» (5:1) и хорватский «Олмиссум» (3:2), однако матчи «Спортинга» с теми же соперниками завершились с большей разницей в счёте, поэтому португальский клуб в матче с россиянами устраивала ничья.

Напомним, из группы А в «Финал четырёх» вышла «Тюмень», выигравшая все три матча Элитного раунда. Соперниками российского клуба в борьбе за трофей также стали «Барселона» и «Бенфика».



Мини-футбол. Лига чемпионов. Элитный раунд

Группа В. Третий тур



«Спортинг» (Португалия) — «Синара» (Россия) – 1:1 (0:0).