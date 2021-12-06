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Дарья Нагорная: выступала на чемпионате мира с пластиной в ноге

Дарья Нагорная: выступала на чемпионате мира с пластиной в ноге
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Бывшая российская гимнастка Дарья Нагорная (Спиридонова), являющаяся супругой гимнаста Никиты Нагорного, рассказала о травмах. По словам спортсменки, в конце карьеры ей приходилось выступать с серьёзными травмами.

«Серьёзные травмы у меня были как раз под конец моей спортивной карьеры. У меня был перелом ноги, он не сросся и мне пришлось вставлять пластину. Самое обидное, что я получила эту травму на самом-самом простом и лёгком элементе. Такое очень часто случается со спортсменами.

На чемпионатах России и мира я выступала со сломанной ногой. Потом была вынуждена вставить пластину и ходить с ней. Я проходила с пластиной полтора года, с ней же выступала на чемпионате мира. Завершив профессиональную карьеру, я наконец её вытащила и теперь живу со здоровой ногой, как нормальный человек», — цитирует Нагорную WMJ.ru.

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