Дарья Нагорная вспомнила, как золото ЧМ завоевали одновременно четыре гимнастки

Чемпионка мира 2015 года в упражнениях на разновысоких брусьях, российская гимнастка Дарья Нагорная (в девичестве Спиридонова) вспомнила, как победила на чемпионате мира в Глазго. На том турнире золото в упражнениях на разновысоких брусьях помимо Спиридоновой завоевали другая россиянка Виктория Комова, китаянка Фань Илинь и американка Мэдисон Кошан, все они показали одинаковый результат: 15,366 балла.
«Это был такой момент, который навсегда останется в истории гимнастики. Никогда такого не было и, думаю, не повторится. Зато есть что вспомнить (смеётся). Никого не обделили, и все были счастливы. Я была рада и за себя, и за девочек.
Конечно, было бы лучше стоять на первой ступени одной (смеётся). Но это и не так обидно, как если бы я проиграла, а другие выиграли. Золотая медаль — она и есть золотая, вот что самое главное. Кстати, как раз недавно была шестая годовщина с момента этого события, с награждением в Глазго. Ужас, как быстро летит время!» — приводит слова Нагорной «Матч ТВ».
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