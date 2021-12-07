«Вешу как в 9-м классе». Похудевший Халк Хоган показал, как сейчас выглядит
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Американский рестлер и актёр Халк Хоган опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию, на которой можно посмотреть, как он выглядит сейчас. Хогану 68 лет.
«Вешу как в девятом классе. 275 фунтов (125 кг. — Прим. «Чемпионата»), брат. Халк Хоган», — подписал он фотографию.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Халка Хогана.
«Да, брат! Выглядишь круто», — написал в комментариях бывший чемпион WWE Брон Строуман.
Вот что написали другие подписчики:
«Мне нравится! Выглядишь потрясающе, величайший».
«Ты классно выглядишь в любом возрасте, брат».
«Ты и в середине 90-х весил 275 фунтов».
«Возвращайся к активной карьере в рестлинге, брат».
«А я в девятом классе весил около 90 фунтов (41 кг. — Прим. «Чемпионата»).
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