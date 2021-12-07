Чемпионат Европы — 2022 по шорт-треку в Германии отменён из-за коронавирусных ограничений

Чемпионат Европы — 2022 по шорт-треку отменён. Соревнования должны были состоятся в Дрездене (Германия) с 14 по 16 января, однако Немецкая ассоциация конькобежного спорта (DESG) проинформировала Международный союз конькобежцев (ISU) о невозможности проведения мероприятия.

«К сожалению, учитывая сложную эпидемическую ситуацию, связанную с ограничениями на поездки, карантинными требованиями, проблемами безопасности и логистическими проблемами, организация мероприятия была чрезвычайно сложной. Немецкая ассоциация конькобежного спорта и местный организационный комитет изо всех сил пытались найти решения, но в конечном итоге пришли к выводу, что, к сожалению, они не могут организовать и провести мероприятие, как планировалось», — сообщает пресс-служба ISU.

ISU предложил другим европейским странам принять турнир. Нидерланды предложили перенести соревнования в Дордрехте в те же даты, но санитарные ограничения сделали перенос невозможным.