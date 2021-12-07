Кемерово и Уфа примут матчи волейбольной Лиги наций в 2022 году
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Международная федерация волейбола (FIVB) определила места проведения матчей группового этапа Лиги наций в 2022 году.
16 мужских и 16 женских команд будут сражаться за титул на площадках в Европе, Азии, Северной и Южной Америки. На предварительном этапе сборные будут соревноваться в течение трёх игровых недель в группах по восемь команд.
С 5 по 10 июля матчи мужского турнира примет Кемерово. Вместе со сборной России сыграют команды Польши, Словении, Сербии, Италии, Ирана, Нидерландов и Болгарии.
Уфа станет хозяйкой турнира с участием женских команд России, Китая, Бразилии, Италии, Польши, Кореи, Таиланда и Доминиканской Республики с 28 июня по 3 июля.
Города, где пройдут матчи плей-офф, определятся позднее.
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