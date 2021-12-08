Испания подала заявку на проведение шахматного турнира претендентов 2022 года

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович сообщил, где и когда планируется провести турнир претендентов — 2022. По его словам, заявку на проведение турнира подала Испания.

«Пока у нас одна, но очень хорошая заявка — от Испании. Надеемся, что летом следующего года турнир пройдёт именно там», — сказал Дворкович в прямом эфире на канале ФИДЕ.

Шахматная Олимпиада в Москве пройдёт в июле — августе, поэтому турнир претендентов может пройти в июне.

Напомним, что одним из участников турнира претендентов будет россиянин Сергей Карякин. Если Ян Непомнящий проиграет матч за звание чемпиона мира Магнусу Карлсену, он тоже будет участвовать в турнире претендентов.

Прошлый турнир претендентов, который выиграл Непомнящий, прошёл в Екатеринбурге.

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