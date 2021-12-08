Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Испания подала заявку на проведение шахматного турнира претендентов 2022 года

Испания подала заявку на проведение шахматного турнира претендентов 2022 года
Комментарии

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович сообщил, где и когда планируется провести турнир претендентов — 2022. По его словам, заявку на проведение турнира подала Испания.

«Пока у нас одна, но очень хорошая заявка — от Испании. Надеемся, что летом следующего года турнир пройдёт именно там», — сказал Дворкович в прямом эфире на канале ФИДЕ.

Шахматная Олимпиада в Москве пройдёт в июле — августе, поэтому турнир претендентов может пройти в июне.
Напомним, что одним из участников турнира претендентов будет россиянин Сергей Карякин. Если Ян Непомнящий проиграет матч за звание чемпиона мира Магнусу Карлсену, он тоже будет участвовать в турнире претендентов.

Прошлый турнир претендентов, который выиграл Непомнящий, прошёл в Екатеринбурге.

Больше новостей и материалов о матче за шахматную корону — в телеграм-каналах «Шахматы +» и «Чемпионата».

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021