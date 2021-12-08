Мамун рассказала, как восприняла слова Винер-Усмановой «У тебя папа умирает. Покажи это»

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, семикратная чемпионка мира и четырёхкратная чемпионка Европы Маргарита Мамун рассказала, какая тяжёлая ситуация была в её семье, когда она в 2016 году отправлялась на Игры в Рио-де-Жанейро.
Её отец медленно умирал от тяжёлой болезни. Когда гимнастка уезжала на Олимпиаду, врачи давали её папе всего 3-4 дня жизни. Она вернулась через 21 день. Отец был жив и успел взять в руки её золотую медаль. И только после этого ушёл из жизни.
Также Маргарита вспомнила о страшном напутствии тренера Ирины Винер-Усмановой, которая постоянно твердила ей: «За папу, ради папы». А перед решающим выступлением сказала: «У тебя папа умирает. Покажи это в своём выступлении». Позже Винер-Усманова призналась, что произнесла эти жестокие слова, чтобы девочка своим выступлением молилась за папу, ведь такие моменты в жизни она больше не повторит.
«В самом конце, где я делаю финальный бросок, ловлю и заканчиваю упражнение, Ирина Александровна мне говорила: «За папу там, в конце, молись!» – сказала Мамун.
«Как удалось абстрагироваться на Играх? Я старалась об этом не думать. На самом деле, я до последнего верила, что он выкарабкается. Мне не говорили почти ничего. Мне не говорили, что всё только ухудшается.
Он держал медаль до последнего. И я понимала: это невероятное счастье, что он дождался и увидел это всё своими глазами», — сказала Мамун в программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
- 8 декабря 2021
-
19:04
-
18:52
-
18:43
-
18:29
-
18:26
-
18:26
-
18:16
-
18:13
-
18:11
-
18:02
-
17:39
-
17:28
-
15:56
-
15:47
-
15:14
-
13:48
-
13:45
-
12:13
-
12:00
-
11:41
-
11:37
-
11:00
-
10:52
-
09:54
-
09:00
-
09:00
-
08:30
-
07:24
-
00:43
-
00:13
- 7 декабря 2021
-
22:24
-
21:51
-
20:37
-
20:30
-
20:20