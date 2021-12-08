Мамун рассказала, как восприняла слова Винер-Усмановой «У тебя папа умирает. Покажи это»

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, семикратная чемпионка мира и четырёхкратная чемпионка Европы Маргарита Мамун рассказала, какая тяжёлая ситуация была в её семье, когда она в 2016 году отправлялась на Игры в Рио-де-Жанейро.

Её отец медленно умирал от тяжёлой болезни. Когда гимнастка уезжала на Олимпиаду, врачи давали её папе всего 3-4 дня жизни. Она вернулась через 21 день. Отец был жив и успел взять в руки её золотую медаль. И только после этого ушёл из жизни.

Также Маргарита вспомнила о страшном напутствии тренера Ирины Винер-Усмановой, которая постоянно твердила ей: «За папу, ради папы». А перед решающим выступлением сказала: «У тебя папа умирает. Покажи это в своём выступлении». Позже Винер-Усманова призналась, что произнесла эти жестокие слова, чтобы девочка своим выступлением молилась за папу, ведь такие моменты в жизни она больше не повторит.

«В самом конце, где я делаю финальный бросок, ловлю и заканчиваю упражнение, Ирина Александровна мне говорила: «За папу там, в конце, молись!» – сказала Мамун.

«Как удалось абстрагироваться на Играх? Я старалась об этом не думать. На самом деле, я до последнего верила, что он выкарабкается. Мне не говорили почти ничего. Мне не говорили, что всё только ухудшается.

Он держал медаль до последнего. И я понимала: это невероятное счастье, что он дождался и увидел это всё своими глазами», — сказала Мамун в программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».