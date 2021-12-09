Российские волейбольные клубы одержали победы в матчах женской Лиги чемпионов

Российские женские волейбольные клубы одержали победы в матчах второго тура группового этапа Лиги чемпионов, прошедших 7 и 8 декабря.

Казанское «Динамо» на своей площадке обыграло французский «Безьер» (3:1). Калининградский «Локомотив» в выездном матче нанёс поражение немецкому «Дрезднеру» (3:0). Московское «Динамо» также в гостях на тай-брейке одолело турецкий «Тюрк Телеком» (3:2).

Волейбол. Лига чемпионов. Женщины

Группа А. Второй тур

«Дрезднер» (Германия) – «Локомотив» (Россия) – 0:3 (20:25, 17:25, 19:25).

Группа С

«Тюрк Телеком» (Турция) – «Динамо» (Москва, Россия) – 2:3 (23:25, 25:16, 17:25, 25:19, 9:15).

Группа D

«Динамо» (Казань, Россия) – «Безьер» (Франция) – 3:1 (22:25, 25:23, 25:18, 25:17).