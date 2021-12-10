Третьяков занял первое место на этапе КМ по скелетону в Винтерберге
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Российский скелетонист Александр Третьяков занял первое место на этапе Кубка мира, который проходит в Винтерберге (Германия).
Результат Третьякова составил 1 минуту 51,05 секунды. Вторым стал немецкий скелетонист Аксель Юнг. Он уступил победителю 0,29 секунды. Тройку лучших замкнул ещё один спортсмен из Германии Кристофер Гротхер. Он уступил Третьякову 0,59 секунды.
В топ-10 финишировал Никита Трегубов. Российский спортсмен стал шестым. 13-е место занял ещё один представитель России Владислав Семёнов.
Кубок мира. Скелетон. Мужчины. Винтерберг (Германия)
1. Александр Третьяков (Россия) — 1.51,05
2. Аксель Юнг (Германия) + 0,29
3. Кристофер Гротхер (Германия) + 0,59…
6. Никита Трегубов (Россия) + 0,68…
13. Владислав Семёнов (Россия) + 1,15.
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