Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен провели 11-ю партию матча за мировую шахматную корону, который проходит в Дубае (ОАЭ).
Претендент Непомнящий, игравший белыми фигурами, потерпел поражение. Четвёртое в этом титульном матче. После 11 партий счёт стал 7,5:3,5 в пользу Карлсена. Норвежский гроссмейстер досрочно защитил титул, так как даже три победы в оставшихся трёх партиях не помогут россиянину сравнять счёт.
Предлагаем пройти опрос на тему: «Вы разочарованы игрой Яна Непомнящего в матче за титул чемпиона мира по шахматам?»
Напомним, первые пять, а также седьмая и 10-я партии завершились вничью. В шестой, восьмой, девятой и 11-й Карлсен обыграл претендента на титул из России.
Больше новостей и материалов о матче за шахматную корону — в телеграм-каналах «Шахматы +» и «Чемпионата».
- 10 декабря 2021
-
21:03
-
20:32
-
20:11
-
19:53
-
19:52
-
19:44
-
19:37
-
19:26
-
18:53
-
17:39
-
14:52
-
14:00
-
12:34
-
11:23
-
10:22
-
10:15
-
09:23
-
07:33
-
05:37
-
00:59
-
00:46
- 9 декабря 2021
-
23:20
-
22:56
-
22:15
-
21:49
-
21:05
-
21:04
-
19:37
-
18:57
-
17:41
-
15:44
-
14:47
-
14:26
-
14:08
-
13:28