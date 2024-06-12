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«Главное — прочувствовать атмосферу международных стартов». Илья Захаров — об Играх БРИКС

«Главное — прочувствовать атмосферу международных стартов». Илья Захаров — об Играх БРИКС
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Олимпийский чемпион в прыжках в воду Илья Захаров высказался о проведении в России Игр стран БРИКС.

«Я очень рад и горжусь нашей страной, что мы нашли вариант провести международные соревнования на таком высоком уровне. Для наших спортсменов это глоток свежего воздуха. Крайне тяжело находиться, образно говоря, в закрытом помещении, не видя других спортсменов, не чувствуя соревновательной обстановки. Так что это настоящий спортивный праздник. Наши ребята заряжены на все 100 процентов и с нетерпением ждут начала соревнований.

Есть момент, что некоторые команды прислали молодёжные команды, некоторые вообще не доехали, но для наших лидеров главное — это всколыхнуться, прочувствовать атмосферу международных стартов», — сказал Захаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

Участие в Играх БРИКС примут более 4500 атлетов из 90 стран. Спортсмены разыграют 387 комплектов медалей в 27 видах спорта.

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