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Церемонию открытия Игр БРИКС не покажут по федеральным каналам

Церемонию открытия Игр БРИКС не покажут по федеральным каналам
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Церемонию открытия Игр стран БРИКС не покажет ни один федеральный канал. Трансляция запланирована 12 июня в 19:30 мск только на региональных телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета».

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня. Участие в международных соревнованиях примут более 4500 атлетов из 90 стран. Спортсмены разыграют 387 комплектов медалей в 27 видах спорта.

Ранее стало известно, что за 10 дней до старта Игр стран БРИКС в Казани болельщики раскупили билеты на финалы по семи видам спорта (бадминтону, боксу, настольному теннису, прыжкам в воду, синхронному плаванию, спортивной и художественной гимнастике). В прошлом году первое место в общем командном зачёте заняла Россия, завоевав в сумме 59 медалей.

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