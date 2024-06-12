Илья Захаров — об участии россиян в ОИ: надеюсь, что к 2030 году всё образуется

Олимпийский чемпион в прыжках в воду Илья Захаров высказался об отсутствии российских спортсменов на Олимпийских играх – 2024.

«Всегда обидно, когда наших спортсменов нет на Олимпийских играх. Но такое непростое время для нашего спорта, к сожалению. Но нам нужно быть во всеоружии и участвовать в тех соревнованиях, которые проводят в нашей стране.

Сложно прогнозировать, когда нас вернут на международные старты. Но я надеюсь, что к 2030 году всё образуется», — сказал Захаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

Напомним, российские атлеты не могут участвовать в Олимпийских играх в Париже под флагом своей страны и с остальной национальной символикой. По распоряжению МОК спортсмены из России могут поехать только в нейтральном статусе, для которого необходимо отказаться от поддержки специальной военной операции на Украине. Более того, достижения российских спортсменов не будут учитываться в общем зачёте, а любое нарушение грозит санкциями.