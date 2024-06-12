«Международная повестка будет только нарастать». Дегтярёв — о развитии спорта в России

Министр спорта России Михаил Дегтярёв заявил, что в России будут развивать межгосударственные форматы.

«Мы будем развивать межгосударственные форматы и предлагать всем нашим партнёрам. А мы состоим в разных организациях: и ШОС, и БРИКС, и СНГ. На январь 2025 года у нас намечены юношеские зимние Российско-китайские игры. Также мы с китайскими коллегами сейчас подбираем в России регион для проведения аналогичных летних Игр. Мы с китайским министром договорились о том, что они пройдут на Дальнем Востоке. Международная повестка будет только нарастать», — передаёт слова Дегтярёва корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.

Ранее Михаил Дегтярёв рассказал, что в таком открытом формате Игры БРИКС проводятся впервые.