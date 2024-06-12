Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Мы опять отличаемся тем, что задаём тон». Дегтярёв — о формате Игр БРИКС

«Мы опять отличаемся тем, что задаём тон». Дегтярёв — о формате Игр БРИКС
Аудио-версия:
Комментарии

Министр спорта России Михаил Дегтярёв рассказал, что в таком открытом формате Игры БРИКС проводятся впервые. Это задаёт тон к сотрудничеству и к спортивной борьбе. Также министр спорта поддержал сборную России перед стартом Игр.

«В таком открытом формате Игры БРИКС проводятся впервые, поэтому можно сказать, что мы опять отличаемся тем, что задаём тон и приглашаем всех к сотрудничеству на ниве дружбы и соперничества в спортивной борьбе.

В столицу Татарстана уже прибыли атлеты из более чем 40 стран. Заявились — 97. Ожидаем, что в соревнованиях на протяжении всех Игр БРИКС будут участвовать представители более 90 стран.

Сегодня я встречался со сборной командой России и пожелал ребятам успеха. У нас представлены сильнейшие атлеты: будут выступать и олимпийские чемпионы, и чемпионы мира. Будем обкатывать и резерв», — передаёт слова Дегтярёва корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.

Материалы по теме
«Никакой изоляции нет». Дегтярёв — о недопуске России до международных соревнований
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android