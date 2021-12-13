У Муштакова золото на 500 м и бронза на 1000 м. Голубева третья в масс-старте

В Калгари (Канада) сегодня продолжился этап Кубка мира по конькобежному спорту. У российских спортсменов одно золото и две бронзы.

Виктор Муштаков стал первым в забеге на дистанции 500 метров. На дистанции 1000 м он занял третье место. Елизавета Голубева заняла третье место в масс-старте, а в забеге на дистанции 1500 м стала пятой.

Кубок мира. Мужчины. 500 м.

1. Виктор Муштаков (Россия) – 33.90

2. Юма Мураками (Япония) – 33.99

3. Лоран Дюбрей (Канада) – 34.06

Кубок мира. Мужчины. 1000 м.

1. Нин Чжунянь (Китай) – 1:06.65

2. Джордан Штольц (США) – 1:06.96

3. Виктор Муштаков (Россия) – 1:06.98

Кубок мира. Женщины. Масс-старт.

1. Франческа Лоллобриджида (Италия) – 8:29.51

2. Ивани Блонден (Канада) – 8:29.71

3. Елизавета Голубева (Россия) – 8:29.72