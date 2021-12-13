У Муштакова золото на 500 м и бронза на 1000 м. Голубева третья в масс-старте
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В Калгари (Канада) сегодня продолжился этап Кубка мира по конькобежному спорту. У российских спортсменов одно золото и две бронзы.
Виктор Муштаков стал первым в забеге на дистанции 500 метров. На дистанции 1000 м он занял третье место. Елизавета Голубева заняла третье место в масс-старте, а в забеге на дистанции 1500 м стала пятой.
Кубок мира. Мужчины. 500 м.
1. Виктор Муштаков (Россия) – 33.90
2. Юма Мураками (Япония) – 33.99
3. Лоран Дюбрей (Канада) – 34.06
Кубок мира. Мужчины. 1000 м.
1. Нин Чжунянь (Китай) – 1:06.65
2. Джордан Штольц (США) – 1:06.96
3. Виктор Муштаков (Россия) – 1:06.98
Кубок мира. Женщины. Масс-старт.
1. Франческа Лоллобриджида (Италия) – 8:29.51
2. Ивани Блонден (Канада) – 8:29.71
3. Елизавета Голубева (Россия) – 8:29.72
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