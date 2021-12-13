Российские гандболистки проиграли Франции на групповом этапе чемпионата мира

Женская сборная России по гандболу провела матч 3-го тура основного раунда чемпионата мира, который проходит в четырёх городах — Лирии, Торревьехе, Гранольерсе и Кастельоне. Россиянки встречались с лидерами группы I – командой Франции. Матч закончился поражением россиянок со счётом 28:33. В первом тайме француженки сумели создать небольшой задел в 5 очков, во втором Россия сыграла с соперницами наравне, но преимущество сократить не сумела.
Россиянки гарантировали себе путёвку в плей-офф ещё до матча с француженками. Команда Людмилы Бодниевой гарантировала себе второе место в группе. В первом туре основного раунда сборная России вничью сыграла со Словенией (26:26), а во втором – обыграла команду Черногории (31:25).
В четвертьфинальном поединке российские гандболистки сразятся с командой Норвегии (лидером группы II). Встреча пройдёт 15 декабря.
Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Основной раунд. Группа I.
Россия – Франция – 28:33 (12:17)
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