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Российские гандболистки проиграли Франции на групповом этапе чемпионата мира

Российские гандболистки проиграли Франции на групповом этапе чемпионата мира
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Женская сборная России по гандболу провела матч 3-го тура основного раунда чемпионата мира, который проходит в четырёх городах — Лирии, Торревьехе, Гранольерсе и Кастельоне. Россиянки встречались с лидерами группы I – командой Франции. Матч закончился поражением россиянок со счётом 28:33. В первом тайме француженки сумели создать небольшой задел в 5 очков, во втором Россия сыграла с соперницами наравне, но преимущество сократить не сумела.

Россиянки гарантировали себе путёвку в плей-офф ещё до матча с француженками. Команда Людмилы Бодниевой гарантировала себе второе место в группе. В первом туре основного раунда сборная России вничью сыграла со Словенией (26:26), а во втором – обыграла команду Черногории (31:25).

В четвертьфинальном поединке российские гандболистки сразятся с командой Норвегии (лидером группы II). Встреча пройдёт 15 декабря.

Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Основной раунд. Группа I.

Россия – Франция – 28:33 (12:17)

ЧМ-2021 (ж). Группа I. 3-й тур
13 декабря 2021, понедельник. 22:30 МСК
Россия
Окончен
28 : 33
Франция
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