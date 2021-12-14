«А чего вы не едите?» Донскова рассказала о словах Винер-Усмановой после золота Олимпиады
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Олимпийская чемпионка 2012 года в групповых упражнениях гимнасток, россиянка Ульяна Донскова рассказала, как праздновала завоевание золота Олимпиады в Лондоне, и вспомнила слова президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главного тренера сборной России Ирины Винер-Усмановой.
«Чем угощались после олимпийской победы? Уже не помню, но все оторвались, конечно. Мы потом поехали отдыхать вместе с Ириной Александровной Винер-Усмановой, и, помню, она заходит к нам в гости, стол ломится от всяких угощений, и она говорит: «А чего вы не едите? Ну-ка быстро давайте, буду смотреть, чтобы вы ели!» А мы уже просто не могли физически больше есть!» — приводят слова Ульяны Донсковой «Известия».
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