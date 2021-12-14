Чемпионка ОИ объяснила, почему новые правила больше подойдут Крамаренко, а не Авериным

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике Ульяна Донскова высказала мнение, что новые правила больше подойдут Лале Крамаренко, а не сёстрам Дине и Арине Авериным, и объяснила, почему так считает.

В соответствии с новыми правилами возрастёт роль трудности тела и артистизма, который будет оцениваться отдельной бригадой специалистов. Трудность предмета заметно ограничат: до 20 элементов без учёта пяти рисков. Именно этот компонент был сильнейшим в программах Авериных.

«Лала — наша звёздочка. Она энергичная, эмоциональная, многие её любят. Лала выполняет очень сложные элементы тела, которые другие гимнастки даже не могут повторить.

Говорят, что новые правила как раз больше для неё, потому что в предыдущем цикле владение телом оценивалось в меньшей степени. Прошлая версия правил не требовала суперрастяжки и гибкости. Элементы были рассчитаны на гимнасток со средними данными, но с отличной координацией и работой с предметом. Акцент шёл именно на элементы с предметом, чтобы выполнить их как можно лучше. А сейчас, насколько я понимаю, возвращается как раз та гимнастика, где были важны амплитуда, гибкость, красивые прыжки… Возможно, для Крамаренко это будет очень выгодно.

Дина и Арина действительно невероятно техничные гимнастки в работе с предметом. Они развивали это с детства. Они уже тогда выполняли какие-то невероятные вещи, которые не делали даже взрослые. Но как будет сейчас, пока сказать очень сложно. Никто ещё по новым правилам не соревновался, да и вообще спорт непредсказуем», — приводят слова Донсковой «Известия».