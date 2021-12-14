Чемпионка СССР рассказала, как впервые привела Алину Кабаеву на просмотр к Винер-Усмановой

Пятикратная чемпионка СССР по художественной гимнастике Венера Зарипова рассказала, как впервые привела будущую олимпийскую чемпионку Алину Кабаеву на просмотр к Ирине Винер-Усмановой, которая ныне является президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики и главным тренером сборной России.
По словам Зариповой, это было в 1988 году, когда Кабаевой было пять лет.
«В 1988 году я её, пятилетнюю, привела на просмотр к Ирине Александровне Винер-Усмановой. Это произошло по просьбе отца Алины Марата Кабаева, футболиста, с которым мы дружили семьями», — приводит слова Венеры Зариповой «Спорт-экспресс».
Зарипова добавила, что иногда общается с Кабаевой.
«Обычно встречаемся на соревнованиях. На различных Гран-при, например. Я всегда рада встрече», — сказала она.
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