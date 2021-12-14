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Сборная России по гандболу перед четвертьфиналом женского ЧМ-2021, все расклады

Сборная России по гандболу перед четвертьфиналом женского ЧМ-2021, все расклады
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Женская сборная России по гандболу со второго места в группе I вышла в плей-офф чемпионата мира. Соперником подопечных Людмилы Бодниевой по четвертьфиналу стала сборная Норвегии. Матч состоится в среду, 15 декабря, в 19:30 по московскому времени.

В случае победы над Норвегией, сборная России выйдет в полуфинал, где её соперником станет победитель четвертьфинального матча Испания – Германия, который состоится сегодня, 14 декабря, в 22:30 мск.

Ещё два полуфиналиста определятся в четвертьфинальных парах Франция – Швеция и Дания – Бразилия. Оба матча за выход в финал состоятся 17 декабря, а финал и поединок за третье место – 19 декабря.

Сетка плей-офф ЧМ-2021

Если сборная России проиграет Норвегии и не сумеет выйти в полуфинал, её итоговое место будет определено в соответствии с итоговым рейтингом основного раунда. При равенстве очков учитываются дополнительные показатели в следующем порядке: количество очков, разница мячей и число забитых мячей в основном раунде.

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