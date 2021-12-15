Новосибирский «Локомотив» потерпел второе поражение подряд в Лиге чемпионов

Новосибирский «Локомотив» потерпел второе поражение подряд на групповом этапе волейбольной Лиги чемпионов. В матче второго тура в группе С «Локомотив» на своей площадке уступил польскому клубу «Закса» со счётом 1:3 (19:25, 25:21, 24:26, 23:25).

У хозяев самым результативным стал Дражен Лубурич, принесший команде 16 очков. 15 баллов записал на свой счёт Сергей Савин. По 11 очков в активе Джон Гордон Перрина и Дмитрия Лызика.

Ранее в Лиге чемпионов «Локомотив» уступил итальянскому клубе «Лубе Чивитанова». В следующем матче, 11 января, новосибирский клуб примет словенский «Марибор».

Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины

Групповой этап. 2-й тур



«Локомотив» (Новосибирск, Россия) — «Закса» (Польша) — 1:3 (19:25, 25:21, 24:26, 23:25).