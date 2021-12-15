Гельфанд не согласился со словами Карпова о Дубове, помогавшем Карлсену против Непомнящего

Израильский гроссмейстер Борис Гельфанд прокомментировал слова 12-го чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова. Ранее Карпов заявил, что российский гроссмейстер Даниил Дубов, помогавший Магнусу Карлсену в матче на первенство мира с Яном Непомнящим, не имел такого права, если получает зарплату как член сборной.
«Я с ним полностью не согласен. Ну не будет Даня получать зарплату. Не будет играть за сборную. Кому от этого будет лучше? Сборная России станет слабее. Так что можно внутренними разборками и политиканством навредить себе. Или принять факт, что это просто рядовой случай, так было всегда.
Анатолию Евгеньевичу помогали представители США, Франции, Чили, Украины и ещё многих стран мира. Не говоря уже о том, что в своё время на него работал весь Советский Союз.
Мне кажется, что это тема профессионалов. И мне не нравится тенденция, что политики по всему миру стали высказываться по всем вопросам. В том числе к которым не имеют никакого отношения. Это вредит профессиональной оценке во всех сферах деятельности», — приводит слова Гельфанда «Спорт-экспресс».
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