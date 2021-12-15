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Сёстры Аверины и Лала Крамаренко не выступят на Кубке России по художественной гимнастике

Сёстры Аверины и Лала Крамаренко не выступят на Кубке России по художественной гимнастике
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Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины и трёхкратная чемпионка мира среди юниоров Лала Крамаренко не примут участия в Кубке России. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ).

Кубок России пройдёт во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве с 17 по 21 декабря. Соревнования намечены на 19 и 20 декабря.

Расписание соревнований на Кубке России
19 декабря, воскресенье
10:00 — 17:00 — соревнования в групповых упражнениях (многоборье)
18:00 — 20:00 — соревнования в индивидуальной программе (многоборье, обруч и мяч)

20 декабря, понедельник
10:00 — 12:00 — соревнования в индивидуальной программе (многоборье, булавы и лента)

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