Сёстры Аверины и Лала Крамаренко не выступят на Кубке России по художественной гимнастике

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины и трёхкратная чемпионка мира среди юниоров Лала Крамаренко не примут участия в Кубке России. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ).

Кубок России пройдёт во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве с 17 по 21 декабря. Соревнования намечены на 19 и 20 декабря.

Расписание соревнований на Кубке России

19 декабря, воскресенье

10:00 — 17:00 — соревнования в групповых упражнениях (многоборье)

18:00 — 20:00 — соревнования в индивидуальной программе (многоборье, обруч и мяч)

20 декабря, понедельник

10:00 — 12:00 — соревнования в индивидуальной программе (многоборье, булавы и лента)