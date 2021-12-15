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«Проигрыш тоже хорош». Евгений Трефилов — о поражении России от Франции на ЧМ

«Проигрыш тоже хорош». Евгений Трефилов — о поражении России от Франции на ЧМ
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Заслуженный тренер России по гандболу Евгений Трефилов прокомментировал поражение национальной команды в игре с француженками (28:33) на чемпионате мира.

«Вы знаете, я всегда говорил, что проигрыш тоже хорош. Есть о чём говорить, кого пожурить, поругать на разборе. А если команда победила, то, получается, критикуешь тех, кто отлично провёл матч. Выглядит не очень хорошо.

У нас молодая команда… Единственное — нельзя очень низко опускаться в рейтинге, потому что потом будет тяжело подниматься», — цитирует Трефилова «RT на русском».

Напомним, Россия 13 декабря уступила сборной Франции со счетом 28:33. Уже 15 декабря россиянки выйдут на игру в четвертьфинале с Норвегией.

Трефилов вместе со сборной России завоёвывал золото Олимпийских игр-2016, четырежды становился чемпионом мира, дважды выигрывал серебро ЧМ.

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