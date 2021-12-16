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Российские пловцы выиграли кролевую эстафету на ЧМ на короткой воде

Российские пловцы выиграли кролевую эстафету на ЧМ на короткой воде
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В первый день чемпионата мира по плаванию на короткой воде, который проходит в Абу-Даби (ОАЭ), сборная России завоевала одну медаль. Российские пловцы выиграли кролевую эстафету 4х100 м. В финале плыли Климент Колесников, Андрей Минаков, Владислав Гринёв и Александр Щёголев. В предварительном заплыве вместе с Минаковым и Щёголевым выступали Владимир Морозов и Даниил Марков.

Плавание. Чемпионат мира на короткой воде. Абу-Даби, ОАЭ
Мужчины. Вольный стиль. 400 м

1. Феликс Аубек (Австрия) – 3.35,90.
2. Данас Рапшис (Литва) – 3.36,23.
3. Антонио Дьякович (Швейцария) – 3.36,83.

Баттерфляй. 200 м

1. Альберто Разетти (Италия) – 1.49,06.
2. Ной Понти (Швейцария) – 1.49,81.
3. Чад Ле Кло (ЮАР) – 1.49,84.

Комплекс. 200 м

1. Дайя Сето (Япония) – 1.51,15.
2. Карсон Фостер (США) – 1.51,35.
3. Альберто Разетти (Италия) – 1.51,54.

Вольный стиль. Эстафета 4х100 м

1. Россия – 3.03,45.
2. Италия – 3.03.61.
3. США – 3.05.42

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