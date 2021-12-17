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Топалов: не вижу никого, кто сейчас мог бы победить Карлсена

Топалов: не вижу никого, кто сейчас мог бы победить Карлсена
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Бывший чемпион мира, болгарский гроссмейстер Весилин Топалов поделился мнением об игре норвежца Магнуса Карлсена. Он защитил титул чемпиона мира, обыграв россиянина Яна Непомнящего со счётом 7,5:4,5. В качестве главного преимущества Карлсена Топалов назвал способность принимать правильные решения даже после 5-7 часов игры.

«Как ему это удаётся? Надо спросить об этом у Карлсена. Я думаю, что потом он должен передать свой мозг науке — только тогда мы сможем это понять. Кроме того, Магнус очень силён в плане физической готовности.

Прямо сейчас я не вижу никого, кто мог бы победить Магнуса. Рано или поздно это произойдёт. Возможно, когда ему будет 35-40 лет, он потеряет титул — если, конечно, раньше сам не откажется от защиты. Но сейчас он на пике. Он просто уничтожает соперников», — цитирует Топалова Chess24.

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