Топалов: не вижу никого, кто сейчас мог бы победить Карлсена

Бывший чемпион мира, болгарский гроссмейстер Весилин Топалов поделился мнением об игре норвежца Магнуса Карлсена. Он защитил титул чемпиона мира, обыграв россиянина Яна Непомнящего со счётом 7,5:4,5. В качестве главного преимущества Карлсена Топалов назвал способность принимать правильные решения даже после 5-7 часов игры.
«Как ему это удаётся? Надо спросить об этом у Карлсена. Я думаю, что потом он должен передать свой мозг науке — только тогда мы сможем это понять. Кроме того, Магнус очень силён в плане физической готовности.
Прямо сейчас я не вижу никого, кто мог бы победить Магнуса. Рано или поздно это произойдёт. Возможно, когда ему будет 35-40 лет, он потеряет титул — если, конечно, раньше сам не откажется от защиты. Но сейчас он на пике. Он просто уничтожает соперников», — цитирует Топалова Chess24.
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