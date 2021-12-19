Климент Колесников завоевал золото в комплексном плавании на ЧМ на короткой воде

Россиянин Климент Колесников одержал победу в комплексном плавании на дистанции 100 м на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Абу-Даби (ОАЭ).
На той же дистанции у женщин бронзовым призёром стала россиянка Мария Каменева. Первенствовала представительница Израиля Анастасия Горбенко.
Россияне Андрей Минаков, Владимир Морозов, Владислав Гринёв и Александр Щёголев завоевали серебро в кролевой эстафете 4х50 м. Победили итальянцы, бронзу взяли голландцы.
Плавание. Чемпионат мира на короткой воде. Абу Даби, ОАЭ
Мужчины. Комплекс. 100 м
1. Климент Колесников (Россия) – 51,09.
2. Томоэ Хвас (Норвегия) – 51,35.
3. Томас Чеккон (Италия) – 51,40.
Вольный стиль. Эстафета 4х50 м
1. Италия – 1.23,61.
2. Россия – 1.23,75.
3. Нидерланды – 1.23,78.
Женщины. Комплекс. 100 м
1. Анастасия Горбенко (Израиль) – 57,80.
2. Бериль Гастальделло (Франция) – 57,96.
3. Мария Каменева (Россия) – 58,15.
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