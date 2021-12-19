Датские гандболистки завоевали бронзу чемпионата мира, обыграв испанок

Женская сборная Дании по гандболу стала бронзовым призёром чемпионата мира, который проходит в Испании. В матче за третье место датские гандболистки нанесли поражение хозяйкам первенства планеты из команды из Испании со счётом 35:28.

Позднее за титул чемпиона мира в финале соревнований сыграют команды Франции и Норвегии. Француженки последний раз становились сильнейшими на планете в 2017 году, норвежки – в 2015-м. Действующим чемпионом мира являлась сборная Нидерландов.



Напомним, сборная России не смогла выйти в полуфинал соревнований, уступив команде Норвегии со счётом 28:34. При этом первое поражение на чемпионате мира россиянки потерпели в заключительном матче группового этапа от сборной Франции (28:33).



Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Гранольерс, Испания

Матч за третье место

Дания – Испания – 35:28 (16:13).