В Саудовской Аравии объединят олимпийскую и паралимпийскую организации

Президент Олимпийского комитета Саудовской Аравии принц Абдулазиз Бен Турки Аль-Фейсал объявил о создании новой спортивной организации в стране.

«Это слияние является важным шагом, способствующим достижению целей Саудовской Аравии на период до 2030 года в свете безоговорочной поддержки саудовского спорта королем Салманом Ибн Абдулазизом и Его Королевским Высочеством принцем Мухаммедом Ибн Салманом в качестве переходного этапа, в котором мы стремимся написать новую главу национального спорта», — цитирует принца Infobae.

На Олимпийских играх в Токио сборная Саудовской Аравии заняла итоговое 77-е место, завоевав всего одну медаль серебряного достоинства. Их паралимпийская сборная выступила чуть хуже — на счету спортсменов всего одна бронза и 84-е место в итоговом общем зачёте.