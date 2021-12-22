Федерация спортивных журналистов России назвала лауреатов премии «Серебряная лань — 2021»

Спортивные журналисты назвали лучших спортсменов года — обладателей «Серебряных ланей — 2021». Были названы имена 10 сильнейших спортсменов, лучших тренера и команды. В число лучших попали в основном чемпионы-олимпийцы. Все они по результатам опроса Федерации спортивных журналистов России (ФСЖР) получат традиционные и очень приятные статуэтки «Серебряных ланей».

Награды удостоились Виталина Бацарашкина (стрельба), Андрей Калина (паралимпийский спорт — плавание), Даниил Медведев (теннис), Никита Нагорный (спортивная гимнастика), София Позднякова (фехтование), Роман Репилов (санный спорт), Светлана Ромашина (синхронное плавание), Андрей Рублёв (теннис), Евгений Рылов (плавание), Максим Храмцов (тхэквондо).

Лучшим тренером был признан Михаил Лихачёв (пляжный футбол), а лучшей командой — сборная России по синхронному плаванию.