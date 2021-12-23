Московское «Динамо» проиграло «Новаре» в Лиге чемпионов
Поделиться
Волейболистки московского «Динамо» разгромно проиграли итальянской «Новаре» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча группы С, состоявшаяся в Москве, завершилась со счётом 3-0 (25:20, 25:21, 25:23) в пользу гостей. Это поражение стало первым для бело-голубых в этом евросезоне. Итальянки пока не знают не единой осечки на групповом этапе. В первых двух матчах ими были уверенно переиграны чешский «Либерец» и турецкий «Тюрк Хава Йоллари». Динамовки же лишь в пяти партиях смогли преодолеть сопротивление турецкой команды.
Поражение оставило бело-голубых на второй строчке в группе. «Новара» же ушла в отрыв, имея максимально возможное количество очков. В плей-офф турнира напрямую попадает лишь победитель своего дивизиона.
Комментарии
- 23 декабря 2021
-
21:43
-
20:05
-
19:34
-
17:37
-
16:25
-
16:00
-
15:57
-
15:43
-
15:27
-
11:05
-
11:01
-
09:40
-
08:44
-
07:29
-
00:30
- 22 декабря 2021
-
17:58
-
17:00
-
13:29
-
11:35
-
10:58
-
10:26
-
09:48
-
09:44
-
00:33
-
00:23
- 21 декабря 2021
-
23:12
-
20:40
-
20:17
-
18:18
-
17:42
-
16:36
-
12:59
-
12:43
-
12:40
-
12:09
Партнерский контент