Московское «Динамо» проиграло «Новаре» в Лиге чемпионов

Волейболистки московского «Динамо» разгромно проиграли итальянской «Новаре» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы С, состоявшаяся в Москве, завершилась со счётом 3-0 (25:20, 25:21, 25:23) в пользу гостей. Это поражение стало первым для бело-голубых в этом евросезоне. Итальянки пока не знают не единой осечки на групповом этапе. В первых двух матчах ими были уверенно переиграны чешский «Либерец» и турецкий «Тюрк Хава Йоллари». Динамовки же лишь в пяти партиях смогли преодолеть сопротивление турецкой команды.

Поражение оставило бело-голубых на второй строчке в группе. «Новара» же ушла в отрыв, имея максимально возможное количество очков. В плей-офф турнира напрямую попадает лишь победитель своего дивизиона.