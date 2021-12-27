Грищук, Непомнящий и Федосеев уверенно стартовали на ЧМ по рапиду и блицу

Российские гроссмейстеры Александр Грищук, Ян Непомнящий и Владимир Федосеев успешно стартовали на чемпионате мира по рапиду и блицу, попав в топ-16 в турнирной таблице с четырьмя очками. Намного хуже обстоят дела у Сергея Карякина – он набрал всего два очка в пяти матчах первого игрового дня.

Лидерство после стартового отрезка захватили чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, поляк Ян-Кшиштоф Дуда и представитель Грузии Баадур Джобава, на счету которых по 4,5 очка после пяти туров.

В чемпионате мира по рапиду и блицу, который традиционно проходит перед Новым годом, также принимают участие такие звёзды шахмат, как Хикару Накамура, Алиреза Фируджа и другие. В этом году турнир стартовал в воскресенье, 26 декабря. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 1 млн.

Главный фаворит мужского турнира — Карлсен, который является действующим чемпионом мира по классике, рапиду и блицу. Магнус попытается сохранить свою тройную корону в условиях жёсткой конкуренции. Из десятки лучших шахматистов мира только Дин Лижэнь и Уэсли Со отказались от участия в турнире.