Дарья Клишина рассказала, как мама отреагировала на её тату на ягодице, сделанное в 15 лет

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), российская прыгунья в длину Дарья Клишина рассказала, как её мама отреагировала на её татуировку на ягодице. Клишина сделала татуировку 15 лет назад, когда ей было 15 лет.

«Я думала, они меня просто убьют. Меня растили в строгости и дисциплине, закладывали правильный фундамент. Да я и не сопротивлялась — и до сих пор считаю себя очень дисциплинированным человеком только благодаря воспитанию в детстве. Так вот, я сделала татуировку на сборах в Сочи и, приехав домой, решила сообщить сначала маме. Сказала ей и приготовилась защищаться, а она попросила показать, а потом только и сказала: «Прикольно». В общем, взрыва, которого я ожидала, не произошло.

Этой татуировке уже 15 лет (смеётся). Её история на самом деле проста: мне захотелось сделать тату, но важно было сделать её в таком месте, где её мало кто мог увидеть, в том числе и я — чтобы она мне не надоедала. Поэтому выбор пал на соответствующую часть тела. Какого-то особого смысла в картинке нет, просто мне понравился женственный цветок. Его не видно ни в одном спортивном купальнике, ни на одних соревнованиях. Вот только в обычном купальнике тату заметна, и то не в любом», — цитирует спортсменку «RT на русском».

Посмотреть фото татуировки можно в «инстаграме» Дарьи Клишиной.