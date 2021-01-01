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Российские бобслеисты Гайтюкевич и Мордасов стали первыми на этапе Кубка мира в Сигулде

Российские бобслеисты Гайтюкевич и Мордасов стали первыми на этапе Кубка мира в Сигулде
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Сегодня, 1 января, в латвийской Сигулде состоялся очередной заезд двоек на этапе Кубка мира по бобслею.

Российские бобслеисты Ростислав Гайтюкевич и Михаил Мордасов стали первыми в заездах двоек. Эта победа стала для них дебютной на этапах Кубка мира. Россияне в сумме за два заезда показали время 1:39,23.

Второе место заняли спортсмены из Великобританиы (Брэд Холл, Грег Какетт), отставшие на 0,10 секунды. Тройку замкнули австрийцы Бенджамин Майер и Маркус Заммер, отставание которых составило 0,17 от россиян.

Ещё одна российская двойка – Максим Андрианов и Дмитрий Лопин – заняли 14-е место, отстав от лидеров на 0,69 секунды.

Ранее президент Федерации бобслея России Елена Аникина сделала прогноз на выступление российских бобслеистов и скелетонистов на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

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