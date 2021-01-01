Российские бобслеисты Гайтюкевич и Мордасов стали первыми на этапе Кубка мира в Сигулде

Сегодня, 1 января, в латвийской Сигулде состоялся очередной заезд двоек на этапе Кубка мира по бобслею.
Российские бобслеисты Ростислав Гайтюкевич и Михаил Мордасов стали первыми в заездах двоек. Эта победа стала для них дебютной на этапах Кубка мира. Россияне в сумме за два заезда показали время 1:39,23.
Второе место заняли спортсмены из Великобританиы (Брэд Холл, Грег Какетт), отставшие на 0,10 секунды. Тройку замкнули австрийцы Бенджамин Майер и Маркус Заммер, отставание которых составило 0,17 от россиян.
Ещё одна российская двойка – Максим Андрианов и Дмитрий Лопин – заняли 14-е место, отстав от лидеров на 0,69 секунды.
Ранее президент Федерации бобслея России Елена Аникина сделала прогноз на выступление российских бобслеистов и скелетонистов на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.
- 1 января 2022
-
18:22
-
14:47
- 31 декабря 2021
-
14:48
-
14:29
-
13:30
-
11:53
-
09:08
-
08:27
-
08:00
-
00:00
- 30 декабря 2021
-
23:43
-
23:17
-
22:14
-
19:37
-
18:30
-
17:17
-
16:19
-
15:55
-
15:50
-
14:23
-
10:42
-
10:36
-
09:08
-
08:48
- 29 декабря 2021
-
18:20
-
16:24
-
16:10
-
16:03
-
11:09
-
10:53
-
09:32
-
09:27
-
08:26
-
00:10
- 28 декабря 2021
-
23:59