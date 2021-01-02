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Шавкат Мирзиёев подарил квартиру узбекскому чемпиону по блицу Нодирбеку Абдусатторову

Шавкат Мирзиёев подарил квартиру узбекскому чемпиону по блицу Нодирбеку Абдусатторову
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Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Нодирбека Абдусатторова с победой на чемпионате мира по быстрым шахматам и присудил ему государственную премию «Мард ўғлон» (пер. с узб. — «храбрый сын Родины»). Подписан указ, в соответствии с которым 17-летнему юноше будет предоставлена в дар двухкомнатная квартира в Ташкенте, сообщает «Спутник Узбекистан».

Государственная премия Узбекистана «Мард ўғлон» присуждается одарённым юношам, являющимся примером для сверстников своими успехами в учёбе, общественной активностью и талантом, за особые достижения в области науки, образования, медицины, культуры, литературы, искусства, спорта, производства, военной службы и в деятельности правоохранительных органов.

Напомним, в финальной схватке на тай-брейке Нодирбек Абдусатторов одолел российского гроссмейстера, двукратного победителя командного чемпионата мира в составе команды России, победителя турнира претендентов по шахматам Яна Непомнящего. Третье место занял действующий и пятикратный чемпион мира по классическим шахматам норвежец Магнус Карлсен.

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