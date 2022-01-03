Ильнур Закарин: этот сезон будет последним в моей спортивной карьере

Российский велогонщик Ильнур Закарин объявил, что сезон 2022 года будет последним в его карьере.

«Долго думал, как написать про эту новость, писал и удалял, заново писал и удалял. Насколько же это интересно, писать свои мысли на память. И хочется, чтобы вы поняли, как это важно для меня. Помню как впервые пришёл в 12 лет в секцию и меня не взяли. Я очень упорно тренировался и доказал, что могу. И это помогло мне попасть в велоспорт.



Год за годом я думал о великих достижениях, чтобы мои папа и мама гордились мной. Первые лет 10 со мной был мой первый тренер Нуруллин Г.З., и он рассказывал, что через терпение и труд я приду к своей цели. Потом появилась Вика и так начался самый сладкий сон. Как же она была нужна мне.



Начались первые победы, много труда и снова победа. Я думал, что это сон и во сне были взлёты и падения. Как же мне не хотелось просыпаться. А проснувшись, подумал о другой жизни. О том, что могу быть чаще с семьёй, видеть каждый день, как растут мои дети. Заниматься другими интересными делами, ведь жизнь она многогранна, и глупо отдавать её только одной цели. Этот сезон будет последним в моей спортивной карьере. Ваша поддержка всегда придавала сил и поэтому 2022 год я выложусь по максимуму», — написал Закарин в своём «инстаграме».

32-летний Закарин является победителем двух этапов «Джиро д'Италия» и одного этапа «Тур де Франс». В 2015 году он выиграл Тур Романдии.