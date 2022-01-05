Сёстры Аверины решили продолжать карьеру
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Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике, россиянки Дина и Арина Аверины объявили, что решили не уходить из спорта.
«Всё будет зависеть от здоровья, но на сегодняшний день мы собираемся продолжать спортивную карьеру. Сначала нам нужно выступать в этом году по новым правилам, показать новую программу, получить удовольствие», — приводит слова Арины Авериной ТАСС.
«Поэтому мы тренируемся и готовимся. Мы живём сегодняшним днём», — добавила Дина Аверина.
На летних Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) Дина и Арина Аверины остались без золотых медалей. В индивидуальном многоборье Дина завоевала серебряную награду, проиграв представительнице Израиля Линой Ашрам, Арина заняла четвёртое место.
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