Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Сёстры Аверины решили продолжать карьеру

Сёстры Аверины решили продолжать карьеру
Комментарии

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике, россиянки Дина и Арина Аверины объявили, что решили не уходить из спорта.

«Всё будет зависеть от здоровья, но на сегодняшний день мы собираемся продолжать спортивную карьеру. Сначала нам нужно выступать в этом году по новым правилам, показать новую программу, получить удовольствие», — приводит слова Арины Авериной ТАСС.

«Поэтому мы тренируемся и готовимся. Мы живём сегодняшним днём», — добавила Дина Аверина.

На летних Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) Дина и Арина Аверины остались без золотых медалей. В индивидуальном многоборье Дина завоевала серебряную награду, проиграв представительнице Израиля Линой Ашрам, Арина заняла четвёртое место.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022