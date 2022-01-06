Российский скелетонист Евгений Рукосуев завоевал Интерконтинентальный кубок по итогам сезона-2021/2022.



На заключительном этапе в Альтенберге (Германия) Рукосуев стал вторым, уступив 0,16 секунды победителю соревнований немцу Феликсу Зайбелю. Третьим финишировал ещё один немец Феликс Кайзингер, проигравший россиянину 0,12 секунды.

Ещё один россиянин Даниил Романов стал девятым, отстав от победителя на 2,29 секунды.

В общем зачёте Интерконтинентального кубка Рукосуев, поднявшийся на пьедестал всех восьми этапов и четыре из них выигравший, набрал 912 баллов. Вторым стал Зайбель (778), замкнул тройку лучших Кайзингер (755). Россиянин Даниил Романов, выступивший на шести этапах, стал шестым (522), Владислав Марченков, стартовавший четыре раза, — 18-м (268).