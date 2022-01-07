Скелетонистка Никитина завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Винтерберге

Призёр Олимпийских игр россиянка Елена Никитина завоевала бронзовую медаль на седьмом этапе Кубка мира в Винтерберге (Германия). Победу одержала Кимберли Бос из Нидерландов, второй стала представительница Германии Жаклин Лёллинг.
Ещё одна россиянка Юлия Канакина остановилась в шаге от пьедестала, уступив соотечественнице 0,02 секунды.
Скелетон. Кубок мира. Седьмой этап. Винтербург, Германия
Женщины
1. Кимберли Бос (Нидерланды) – 1.56,04.
2. Жаклин Лёллинг (Германия) – 1.56,28.
3. Елена Никитина (Россия) – 1.56,47.
4. Юлия Канакина (Россия) – 1.56,49…
15. Алина Тарарыченкова (Россия) – 1.57,34.
Ранее бронзовым призёром среди мужчин стал Александр Третьяков, показавший третье время во второй попытке. Результаты первой, которую россиянин выиграл, были отменены решением жюри после протеста немецкой команды из-за несоблюдения протокола очистки трассы.
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