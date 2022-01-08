Умер олимпийский чемпион — 1980 по тяжёлой атлетике Виктор Мазин

Советский тяжелоатлет, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Виктор Мазин скончался 8 января 2022 года.

«Виктор Иванович Мазин родился 18 июня 1954 года в селе Черновские Копи Читинской области, после окончания профтехучилища работал на шахте. С детства увлекался спортом, принимал участие во всесоюзных соревнованиях по тяжёлой атлетике. Победил в розыгрыше Кубка СССР 1978 года, занял второе место на VII летней Спартакиаде народов СССР и стал чемпионом страны в 1980 году. Перед самой Олимпиадой-1980 Виктор установил мировой рекорд в рывке и был включён в олимпийскую сборную», – напоминает сайт Федерации тяжёлой атлетики России.

Чемпион Игр ХХII Олимпиады в Москве (СССР) 1980 года в весе до 60 кг. Установил олимпийский рекорд в рывке — 130 кг и новый олимпийский рекорд для штангистов полулёгкого веса — 290 кг.