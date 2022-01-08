Трофимов занял пятое место на ЧЕ по конькам на 5000 м. Лаленкова — шестая на 1500 м

Россиянин Сергей Трофимов занял пятое место в забеге на 5000 м на чемпионате Европы по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который проходит в Херенвене (Нидерланды). Первенствовал в данной дисциплине хозяин льда Патрик Руст с результатом 6:11,545 секунды. Второе место занял его соотечественник Йоррит Бергсма (+1,92), а замкнул тройку призеров норвежец Халлгейр Энгебротен (+2,13). Трофимов уступил лидеру 5,70 секунды. Россияне Александр Румянцев (+6,96) и Руслан Захаров (+10,84) расположились на восьмой и десятой строчках итогового протокола соответственно, сообщает Rusbiathlon.ru.
В забеге на 1500 м россиянка Евгения Лаленкова заняла шестое место. Первенствовала в этой дисциплине представительница Нидерландов Антойнетте де Йонг с результатом 1 минута 53,812 секунды. Второе место заняла её соотечественница Ирен Вюст (+0.27), а замкнула тройку призеров Франческа Лоллобриджида (+0.69) из Италии. Лаленкова отстала от лидера на 1,41 секунды. Елизавета Голубева (+1.82) и Анастасия Григорьева (+5.69) расположились на седьмой и десятой строчках итогового протокола соответственно.
Чемпионат Европы в Херенвене продлится до 9 января.
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