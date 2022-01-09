«Ростов-Дон» упустил победу над «Эсбьергом» в матче Лиги чемпионов
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Российский женский клуб «Ростов-Дон» в матче девятого тура группового этапа гандбольной Лиги чемпионов на своей площадке уступил датскому «Эсбьергу» со счётом 25:27. К перерыву хозяйки площадки вели 15:12.
Самой результативной в составе хозяек площадки стала Грас Заади, забившая 6 мячей, 5 раз отличилась Эдуарда Аморим.
Датский клуб сохранил лидерство в группе А, а на второе место вышел венгерский «Ференцварош», одержавший победу над аутсайдером, черногорской «Будучностью», — 26:22. «Ростов-Дон» располагается на третьей позиции.
В следующем туре «Ростов-Дон» 15 января на выезде сыграет с дортмундской «Боруссией».
Гандбол. Лига чемпионов. Женщины
Группа А. 9-й тур
«Ростов-Дон» (Россия) — «Эсбьерг» (Дания) — 25:27 (15:12).
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