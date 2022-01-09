Российская саночница Татьяна Иванова стала третьей на этапе Кубка мира в Латвии

Россиянка Татьяна Иванова завоевала бронзу на этапе Кубка мира по санному спорту в латвийской Сигулде.

Победу в соревнованиях одержала австрийка Маделайне Эгле, в сумме за две попытки показавшая время 1 минута 24,192 секунды. Второй стала немка Юлия Таубитц (отставание — 0,180 секунды). Иванова уступила 0,218 секунды.

Другие представительницы России заняли следующие места: Виктория Демченко стала пятой (+0,366), Екатерина Катникова — девятой (+0,661), Диана Логинова — 12-й (+0,808).

30-летняя Иванова – серебряный призёр Олимпийских игр 2014 года в эстафете. На её счету одна золотая, пять серебряных и две бронзовые награды чемпионатов мира, также российская саночница является восьмикратной чемпионкой Европы.