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Сборная России завоевала бронзовые медали в командной гонке на чемпионате Европы

Сборная России завоевала бронзовые медали в командной гонке на чемпионате Европы
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В Херенвене (Нидерланды) завершается чемпионат Европы по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. Женская сборная России, которую представляли Елизавета Голубева, Наталья Воронина и Евгения Лаленкова, завоевала бронзовые медали в командной гонке преследования с результатом 2.59,323. Победили хозяйки льда голландки, преодолев дистанцию за 2.54,128, серебро досталось представительницам Норвегии — 2.58,544.

Конькобежный спорт. Чемпионат Европы на отдельных дистанциях.
Херенвен (Нидерланды), 9 января
Женщины. Командная гонка
1. Нидерланды — 2.54,128
2. Норвегия — 2.58,544
3. Россия (Елизавета Голубева, Наталья Воронина, Евгения Лаленкова) — 2.59,323.

Напомним, из-за прохождения антиковидного протокола сборная России не была допущена к состязаниям в первый соревновательный день.

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