Сборная России завоевала бронзовые медали в командной гонке на чемпионате Европы

В Херенвене (Нидерланды) завершается чемпионат Европы по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. Женская сборная России, которую представляли Елизавета Голубева, Наталья Воронина и Евгения Лаленкова, завоевала бронзовые медали в командной гонке преследования с результатом 2.59,323. Победили хозяйки льда голландки, преодолев дистанцию за 2.54,128, серебро досталось представительницам Норвегии — 2.58,544.

Конькобежный спорт. Чемпионат Европы на отдельных дистанциях.

Херенвен (Нидерланды), 9 января

Женщины. Командная гонка

1. Нидерланды — 2.54,128

2. Норвегия — 2.58,544

3. Россия (Елизавета Голубева, Наталья Воронина, Евгения Лаленкова) — 2.59,323.

Напомним, из-за прохождения антиковидного протокола сборная России не была допущена к состязаниям в первый соревновательный день.