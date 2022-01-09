Российский конькобежец Руслан Захаров стал третьим в масс-старте на чемпионате Европы

В Херенвене (Нидерланды) завершился чемпионат Европы по конькобежному спорту на отдельных дистанциях.

Российский конькобежец Руслан Захаров завоевал бронзу в масс-старте на чемпионате Европы на отдельных дистанциях. Он пробежал дистанцию в 6400 м за 7:33.510 секунды и набрал 20 спринтерских очков. Победу одержал бельгиец Барт Свингс – 7:33.030 (61). Вторым стал швейцарец Ливио Венгер – 7:33.170 (40). Данила Семериков занял 16-е место – 7:35.940 (0).

Масс-старт впервые был представлен в соревнованиях по конькобежному спорту на Олимпийских играх 2018 года. По регламенту 24 спортсмена разбиты на два полуфинала, в финал выходят по восемь конькобежцев из каждого забега. Дистанция состоит из 16 кругов (6400 метров), все конькобежцы стартуют одновременно. Победитель масс-старта определяется по количеству заработанных очков во время забега на промежуточных спринтах (промежуточных финишах) и на финише.

Трижды за забег конькобежцы преодолевают промежуточный спринт, победитель спринта определяется после четвёртого, восьмого и 12-го кругов. Первые три спортсмена на каждом из промежуточных спринтов получат по пять, три и одному очку соответственно. За первое место на финише конькобежец получит 60 очков, за второе — 40, за третье — 20.