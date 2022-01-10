Гандбольный ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Оденсе» в матче Лиги чемпионов

Гандболистки московского ЦСКА на выезде в Дании сыграли вничью с чемпионом этой страны «Оденсе» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Встреча девятого тура, прошедшая в воскресенье, 9 января, завершилась со счётом 27:27 (12:12). В другом матче воскресенья шведский «Савехоф» проиграл норвежскому «Вайперс Кристиансанд» со счётом 23:42 (15:21).
ЦСКА с 10 очками занимает четвёртое место в группе, у «Оденсе» 9 очков и пятая позиция. В следующем туре ЦСКА дома сыграет против «Вайперс». Встреча состоится 16 января.
Положение в группе: «Дьор» (Венгрия)– 16 (8 игр), «Кристиансанд» (Норвегия) – 12 (9), «Метц» (Франция) – 12 (8), ЦСКА – 10 (9), «Оденсе» (Дания) – 9 (9), «Крим» (Словения) – 5 (8), «Савехоф» (Швеция) – 4 (9), «Кастамону» (Турция) – 0 (8).
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