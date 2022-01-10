Сёстры Аверины показали детское фото под новогодней ёлкой

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины опубликовали в «сториз» своего «инстаграма» архивную фотографию. На снимке, сделанном, когда Аверины были маленькие, будущие спортсменки сидят под новогодней ёлкой. Справа — актуальная фотография Авериных.
Фото: «инстаграм» дины и арины авериных
Дина Аверина — серебряный призёр Олимпийских игр в Токио (2020), 18-кратная чемпионка мира (2017, 2018, 2019, 2021), в том числе четырёхкратная абсолютная чемпионка мира (2017, 2018, 2019, 2021), трёхкратная чемпионка Европейских игр (2019), в том числе абсолютная, 10-кратная чемпионка Европы (2017, 2019, 2021), двукратная абсолютная чемпионка России (2017, 2018).
Арина Аверина — пятикратная чемпионка мира (2017, 2018, 2019, 2021), девятикратная чемпионка Европы (2017, 2018, 2019, 2021), в том числе двукратная абсолютная чемпионка Европы (2018, 2021), трёхкратная абсолютная чемпионка России (2019, 2020, 2021).
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